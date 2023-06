Podemos negocia filiação de dois senadores do União Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Podemos está negociando a filiação de dois senadores do União Brasil: Soraya Thronicke, do Mato Grosso do Sul, e e Rodrigo Cunha, de Alagoas.

Se a aproximação vingar, os dois partidos ficariam com sete representantes, cada um, no Senado — empatados com a quinta maior bancada da Casa, atrás de PSD, PL, MDB e PT.

O Podemos, inclusive, acabou de filiar o senador Zequinha Marinho, do Pará, que estava no PL.

Já na Câmara, os deputados Alex Manente e Arnaldo Jardim, ambos do Cidadania e de São Paulo, estão em conversas avançadas para migrarem ao PSD de Gilberto Kassab.