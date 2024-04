Planalto avalia nomes para lugar de Prates na Petrobras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostra que auxiliares de Lula no Planalto confirmaram a acionistas da Petrobras, na semana passada, que o presidente da estatal, Jean Paul Prates, será demitido. A mudança dependeria apenas da escolha do substituto — uma engenharia complexa — e da definição de uma saída honrosa para o ex-senador petista.

O cenário permanece o mesmo de quarta-feira, dia da reunião em que a demissão de Prates foi posta na mesa. O chefe da estatal deve conversar com Lula sobre sua situação enquanto o presidente discute com auxiliares os nomes cotados para a sucessão do petista na estatal.

Sondado para o lugar de Prates, o chefe do BNDES, Aloizio Mercadante, não é um nome de consenso no governo. Se fosse aprovado por todos os interlocutores ouvidos pelo presidente, o petista já teria sido anunciado.

Apesar de estar na rota da queda, Prates tenta se segurar justamente nessa falta de nomes consolidados para substituí-lo na presidência da Petrobras.