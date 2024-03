PGR dá parecer favorável à soltura de ex-assessor de Bolsonaro, diz defesa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável à soltura de Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Ele foi preso no dia 8 de fevereiro pela Polícia Federal durante a operação Tempus Veritatis.

Os elementos apresentados pelos advogados do ex-assessor de Bolsonaro foram analisados pela PGR, que considerou que “a pretensão de relaxamento da custódia parece reunir suficientes razões práticas e jurídicas”, diz o parecer, classificado como “uma acertada manifestação”, pela defesa de Martins.

“Dessa maneira, aguardamos confiantes a decisão do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes”, dizem em nota os advogados oão Vinícius Manssur, William Iliadis Janssen e Ricardo Scheiffer.

No inquérito que apura a tentativa de golpe de estado por aliados do ex-presidente, Martins aparece como integrante do “núcleo jurídico”, grupo responsável por criar embasamento legal à tomada dos poderes da República.