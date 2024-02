PF enfrenta planos das defesas de suspeitos de trama golpista nesta quinta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Militares de alta patente, ex-ministros e o ex-presidente Jair Bolsonaro vão prestar depoimento nesta quinta-feira à Polícia Federal por serem suspeitos de uma tentativa golpista aos Poderes da República. Para confrontar versões, as oitivas serão simultâneas. Às 14h30, os policiais vão se deparar com diferentes estratégias montadas pelas equipes de advogados dos investigados.

A defesa de Bolsonaro, por exemplo, orientou o ex-presidente a se manter em silêncio durante o depoimento. Já o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, vai usar o seu tempo com os agentes para responder aos questionamentos e tentar provar que nada teve a ver com uma organização golpista.

Os assessores de Bolsonaro, Tércio Arnaud Thomaz e o coronel Marcelo Câmara também devem responder aos questionamentos dos investigadores. A PF também quer ouvir nessa leva os generais Augusto Heleno, Walter Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira, o almirante Almir Garnier, e o presidente do PL Valdemar Costa Neto.

Os investigadores dividiram os interrogados de acordo com suas atribuições apontadas no inquérito da PF. Os ex-ministros Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira fazem parte do “núcleo de oficiais de alta patente”, assim como o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier.

Já o general Augusto Heleno e o coronel Marcelo Câmara eram, segundo a PF, do “núcleo de inteligência paralela”. Anderson Torres e Tércio Arnaud Thomaz seriam do “núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral”.