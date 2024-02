Anderson Torres irá depor na PF sobre trama golpista nesta quinta

Giro VEJA - segunda, 19 de fevereiro

A crise diplomática com Israel e a intimação de Bolsonaro pela PF

O presidente Lula decidiu chamar o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, para voltar ao país após reunião convocada pelo governo israelense no Museu do Holocausto, fato que gerou descontentamento da diplomacia brasileira. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, afirmou nesta segunda-feira, 19, que o presidente Lula é "persona non grata" no país até que peça desculpas. O petista comparou neste domingo o desastre humanitário em Gaza ao Holocausto. A repercussão da declaração de Lula e a situação do ex-presidente Bolsonaro com a PF são destaques do Giro VEJA.