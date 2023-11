Perto do fim da linha no PL, Salles procura vice para eleições em SP

Ricardo Salles está de malas prontas do Partido Liberal em busca de uma legenda para disputar as eleições municipais, em São Paulo. A conversa definitiva entre o deputado e o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o futuro do parlamentar ocorreu em Brasília, na quarta-feira passada.

Bolsonaro ainda tentava convencer Valdemar Costa Neto de que seu ex-ministro do Meio Ambiente poderia ser o candidato do PL na capital paulista, onde a sigla faz parte da gestão do atual prefeito, Ricardo Nunes. Salles espera uma carta do presidente do partido que permita a saída da legenda sem perder o mandato na Câmara.

Um dos possíveis destinos do deputado, segundo aliados, é o Partido Reconstrução Democrática, fusão do PTB com o Patriota, aprovada nesta quinta-feira no TSE. Ele, porém, afirma que também conversa com outras legendas.

Além da sigla, Salles está à procura de um vice para a disputa das eleições municipais. A vontade do parlamentar, porém, é muito difícil de ser realizada, pois teria de tirar um deputado do MDB, partido de Nunes.

“O meu vice dos sonhos é o Delegado Palumbo”, disse Salles ao Radar.

Recentemente, a pedido do senador Eduardo Girão, o parlamentar sondou a pré-candidata do Novo, Marina Helena Santos, sobre a possibilidade de compor uma chapa, mas a conversa não evoluiu.