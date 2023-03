PCC começou a monitorar Moro antes das eleições

Os criminosos dos PCC que tramavam o assassinato de Sergio Moro começaram a monitorar o senador antes mesmo das eleições do ano passado. Conforme o Radar mostrou nesta quinta, a quadrilha levantou informações sobre telefones pessoais, endereços e até uma lista de bens do ex-juiz da Lava-Jato. A PF prendeu na quarta nove suspeitos de envolvimento com os planos de atentado.

Segundo as investigações, antes das eleições, o grupo circulou pelas redondezas da seção eleitoral em que Moro vota, no Clube Duque de Caxias, no bairro Bacacheri, em Curitiba, e ali registrou os acessos ao local, as câmeras de segurança existentes e possíveis rotas de fuga.

A quebra de sigilo telemático do celular de um dos suspeitos levou ao registro de um relatório feito por um associado da quadrilha com o detalhamento sobre o local. A polícia especulou no inquérito se os criminosos pretendiam alguma ação no dia do segundo turno das eleições.

Em fins de novembro e início de dezembro, ainda de acordo com as investigações da PF, um dos integrantes do grupo circulou pelo bairro, nas proximidades de um endereço tido pela quadrilha como sendo a casa de Moro em Curitiba, e também do escritório de advocacia da esposa do àquela altura senador eleito.

As informações são parte do inquérito da PF e foram usadas para basear a decisão da 9ª Vara Federal Criminal de Curitiba que autorizou a operação da polícia e cuja a íntegra o Radar teve acesso nesta sexta.

Os agentes encontraram também no celular de um dos suspeitos um print de uma videochamada entre o investigado e outros membros do PCC. Os policiais conseguiram identificar ao menos dois homens na chamado– Patric Uelinton Salomão, conhecido como “Forjado”, que seria integrante da alta cúpula da facção, e Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como “Fuminho”, apontado como um dos responsáveis pelo plano de fuga de Marcola da penitenciária Presidente Venceslau, em 2014.

Continua após a publicidade