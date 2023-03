As provas da PF sobre o plano de assassinato de Moro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal descobriu o plano do PCC para sequestrar o senador Sergio Moro e outras autoridades a partir de trechos de conversas por mensagens entre um dos suspeitos e a sua companheira, que seria cúmplice no crime.

Em uma conversa entre o casal, o homem diz que enviará uma mensagem com códigos que são importantes para ele e pediu que ela não apagasse. “Só para deixar ai no seu telefone”, diz ele. Na mensagem, Moro é indicado como sendo o código “Tokio”, o seu sequestro é referido com o nome “Flamengo” e a ação propriamente dita recebe o código “Fluminense”.

A PF anexou prints das conversas ao inquérito e as informações foram usadas como base para a autorização, pela 9ª Vara Federal Criminal de Curitiba, para a ação da polícia contra o grupo nesta quarta-feira. Nove suspeitos foram presos. Os policiais encontraram também um registro de caixa que indica uma possível destinação de dinheiro para esses códigos. O Radar teve acesso à íntegra da decisão (veja trechos abaixo).

“Tem-se aqui a imagem que permitiu descortinar o plano que está sendo articulado para a consecução de um atentado contra a incolumidade do senador, com o estabelecimento de linguagem cifrada pela organização, com intuito de dificultar a identificação da ação criminosa”, registra a decisão da juíza federal substituta Gabriela Hardt.

Veja os prints:

50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% Página: / Anterior Próxima

50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% Página: / Anterior Próxima