Lula desmoraliza Polícia Federal com teoria sobre Sergio Moro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites.

Depois de muito investigar um plano de atentado arquitetado por integrantes de uma facção criminosa, a Polícia Federal deflagrou nesta semana uma operação para prender os criminosos que planejavam atacar Sergio Moro e outras autoridades do sistema prisional.

A ação da PF, amparada também no trabalho do MPF, resultou na descoberta de uma série de detalhes de um plano, já em execução, que previa o aluguel de propriedades que serviriam de cativeiro, além de gastos com criminosos que monitoravam a rotina das famílias dos alvos da facção.

Lula, no entanto, decidiu desmoralizar o trabalho da PF ao dizer há pouco o seguinte sobre a operação: “Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso e vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro”, disse Lula, rindo.

Se fosse algo armado, a PF de Andrei Rodrigues é que sobraria com a vergonha de cair num plano desse tipo, investindo tempo, dinheiro e efetivo para investigar uma farsa. Pior: teria prendido inocentes nesta semana. O ódio de Lula por Moro é tão grande que faz com que o petista atire contra o próprio governo. Um tipo no pé.