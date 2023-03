PF prende nove suspeitos por plano de assassinar Sergio Moro

Dos 11 mandados de prisão contra suspeitos de planejar a morte do senador Sergio Moro, do promotor Lincoln Gakiya e outras autoridades, nove foram cumpridos nesta quarta-feira, confirmou a Polícia Federal ao Radar. Os atentados seriam uma retaliação a investigações e ações para desarticular o Primeiro Comando da Capital.

O promotor Gakiya investiga o PCC há quase duas décadas e pediu a transferência de Marcola, líder da facção de São Paulo a um presídio federal. A solicitação foi atendida por Moro, então ministro da Justiça. Atualmente, o criminoso está preso em Brasília — por determinação do atual ministro Flávio Dino — mas já teve passagens pela penitenciária de Porto Velho.

Em evento com advogados de São Paulo, Dino atendeu à imprensa e detalhou parte da investigação. A PF apura o caso há, ao menos, 45 dias, e trabalha com duas hipóteses. O grupo estaria planejando extorsão do senador, mediante sequestro, ou a morte do ex-juiz.

O parlamentar já sabia da ameaça, assim como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e por isso Moro era escoltado pela Polícia Legislativa, após orientação de Dino. Nas redes sociais, o senador agradeceu às forças policiais.

Confira onde os suspeitos foram presos:

Sumaré (SP) – 3

São Paulo (SP) -2

Santa Bárbara do Oeste (SC) – 2

Hortolândia (SP) – 1

Presidente Prudente (SP) – 1