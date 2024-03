Paulistano reconhece o trabalho de Nunes, diz Baleia Rossi sobre pesquisas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Coordenador da pré-campanha de Ricardo Nunes, Baleia Rossi atrela o crescimento do emedebista nas pesquisas ao conhecimento dos paulistanos sobre o prefeito. Apesar de empate técnico, pela primeira vez, Nunes apareceu na frente do deputado Guilherme Boulos, no levantamento divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Paraná Pesquisas.

“Quanto mais as pessoas conhecem o Ricardo Nunes, mais ele sobe nas pesquisas”, disse Rossi, deputado e presidente nacional do MDB.

Alguns dados mostrados pelo Paraná Pesquisas podem corroborar para a tese. No comparativo dos últimos levantamentos do mesmo instituto, os entrevistados que se abstiveram de escolher um candidato eram 19% em dezembro, 16,1% em fevereiro e 15,7% em março.

Já os que disseram votar em Nunes eram 29,1% em dezembro e, nos dois levantamentos mais recentes, 32%. Enquanto, os que votariam em Boulos, no último mês de 2023, eram 32,4%, depois 33% e, agora, 30,1%.

“Ricardo está fazendo um trabalho fantástico e o paulistano reconhece isso. Mas ainda tem muito chão pela frente. Ricardo está fazendo o que sabe fazer de melhor: trabalhando”, complementou Baleia Rossi.

Para o levantamento divulgado nesta terça, o Paraná Pesquisas ouviu 1.350 eleitores entre os dias 13 e 18 de março, em São Paulo. O grau de confiança da amostra é de 95% e a margem de erro estimada em 2,7 pontos percentuais.