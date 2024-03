Nunes surge pela 1ª vez à frente de Boulos, mas quadro é de empate técnico

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), está numericamente à frente do deputado Guilherme Boulos (PSOL) na corrida eleitoral deste ano, embora em condição de empate técnico, segundo levantamento feito entre os dias 13 e 18 de março pelo Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 19. É a primeira vez que o atual ocupante do cargo na maior cidade do país aparece nessa posição nas sondagens do instituto.

Segundo a pesquisa, no principal cenário, Nunes tem 32,0% das intenções de voto contra 30,1% do seu principal adversário – como a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente.

No levantamento anterior, divulgado em fevereiro deste ano, Nunes também tinha 32,0%, mas Boulos vinha numericamente na ponta, com 33,0%. Na pesquisa de dezembro de 2023, Boulos tinha 32,4% contra 29,1% do atual prefeito – ou seja, nos três levantamentos, eles estavam empatados na margem de erro, mas agora a novidade é Nunes numericamente na frente (veja quadro abaixo).

Na pesquisa divulgada hoje, logo abaixo dos favoritos aparecem a deputada Tabata Amaral (PSB), com 9,6%; a economista Marina Helena (Novo), com 5,9%; o deputado Kim Kataguiri (União Brasil), com 5,7% — todos empatados entre si na margem de erro – e o metroviário Altino dos Prazeres (PSTU), com 1,0%.

Continua após a publicidade

Entre os entrevistados, 9,6% declararam que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 6,1% disseram que não sabem ou não responderam. Foram entrevistados 1.350 eleitores na cidade de São Paulo.

Espontânea

A tendência na sucessão paulistana é parecida com a detectada na pesquisa espontânea (quando o entrevistado diz em quem irá votar sem que lhe seja apresentada nenhuma lista de nomes): nesse tipo de sondagem, Nunes também aparece numericamente pela primeira vez à frente de Boulos, com 10,7% contra 9,0% do seu adversário — tecnicamente a situação também é de empate.

Entre os demais concorrentes, apenas Tabata consegue atingir um ponto percentual: a deputada tem 1,2% das menções espontâneas dos eleitores