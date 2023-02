Parlamentares governistas lançam campanha por “Juros Baixos Já”

Parlamentares que apoiam o governo Lula vão lançar nesta terça-feira a campanha “#JurosBaixosJá“, em um evento no Salão Verde da Câmara dos Deputados, às 16h30. A iniciativa é capitaneada pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), que também está criando uma frente parlamentar “contra os juros abusivos”. O movimento ocorre em meio aos ataques de Lula ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Devem participar do lançamento os deputados federais Gleisi Hoffmann (PT-PR), Zeca Dirceu (PT-PR) e Guilherme Boulos (PSOL-SP), e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso.

“O tema dos juros tem sido destaque no debate político e econômico nacional. Nós não concordamos com a decisão do Banco Central de manter a taxa Selic no patamar de 13,75%, a mais alta taxa de juros reais do mundo. Esse é um tema central para os rumos da economia brasileira, para a geração de empregos e deve ser debatido por toda a sociedade e não somente pelo sistema financeiro”, diz Lindbergh, que recentemente apresentou requerimento de convocação de Campos Neto para explicar a taxa de juros e a política monetária do BC.