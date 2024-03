Parecer da PGR pela soltura de Filipe Martins completa duas semanas

O parecer favorável ao fim da prisão preventiva do ex-assessor de Jair Bolsonaro, Filipe Martins, completa duas semanas nesta quinta-feira. O documento foi assinado em 1º de março pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Ao contrário de outros suspeitos de envolvimento na trama golpista, Martins está preso porque teria saído do país com a comitiva de Bolsonaro que foi aos Estados Unidos às vésperas da posse de Lula.

A PGR, porém, manifestou que os argumentos da defesa de Martins foram suficientes para mostrar que o ex-assessor de Bolsonaro não estava no avião com o ex-presidente e não viajou a Orlando, apesar de ter sugerido a retenção do passaporte do acusado como medida cautelar.

A decisão pela soltura está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, do STF. No inquérito que fundamentou a Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, Flipe Martins aparece como um dos integrantes do grupo responsável por embasar juridicamente a tentativa de golpe. O ex-assessor de Bolsonaro foi preso no dia 8 de fevereiro deste ano.