Paes convida Romário para deixar PL de Bolsonaro e ir para o PSD

O ex-jogador Romário deseja se reeleger para mais oito anos ao Senado pelo Rio. Conforme o Radar mostrou em janeiro, a disputa à cadeira que ficará vaga este ano tem um congestionamento de caciques, com mais pretendentes do que chapas disponíveis.

Romário deixou o Podemos e se juntou ao PL em março do ano passado. Ele só aceitou o convite porque o chefão do partido, Valdemar Costa Neto, prometeu-lhe dar abrigo ao seu projeto de reeleição.

Naquela ocasião, o governador do Rio, Claudio Castro, ainda não havia se juntado ao PL, o que faria só dois meses mais tarde. Tampouco Jair Bolsonaro estava na legenda à época, o que só viria a acontecer em novembro. A ida desses dois políticos complicou um pouco a situação do PL na composição da chapa ao governo do RJ.

Para ter uma aliança ampla para a reeleição, Castro terá que oferecer espaço em sua chapa a outros partidos. Em geral, que tem a cabeça cede a vaga ao Senado a um aliado. Com Castro e Romário no mesmo partido e com a promessa de Valdemar ao ex-jogador, essa composição fica prejudicada.

Vendo essa possível dificuldade, Eduardo Paes moveu os pauzinhos. No seu plano de transformar o PSD em uma nova força no estado, convidou Romário para tentar uma vaga a deputado federal.

O ex-jogador, que já ocupou uma cadeira na Câmara, diz a aliados que só considera o Senado e que não tem mais vontade de disputar outro cargo eletivo. Romário é um apoiador de Bolsonaro, a quem Paes faz oposição.

A relação do prefeito com Romário, contudo, é muito boa e o parlamentar tem participado de várias agendas públicas com o secretário de Esportes de Paes, Guilherme Schleder. Será que dá namoro? Publicamente o senador diz que ficará no PL, mas um interlocutor disse que o ex-jogador ainda está pensando na proposta.