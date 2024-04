Pacheco quer tratar pessoalmente de modernização do Código Penal

Giro VEJA - quinta, 18 de abril

Moraes alvo da Câmara dos EUA e a decepção de Israel com o Brasil

O STF emitiu nesta quinta-feira um esclarecimento sobre o relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, divulgado na noite de ontem, que aponta uma “campanha de censura”da Suprema Corte brasileira à rede social X. A resposta da Suprema Corte brasileira a esse documento, liderado por parlamentares do Partido Republicano e a relação entre Israel e Brasil após ataque do Irã são destaques do Giro VEJA.