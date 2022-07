Otoni: Ligação a irmão de petista ‘enfraqueceu narrativa’ contra Bolsonaro

Responsável por articular a ligação entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e os irmãos de Marcelo Arruda — militante do PT assassinado em Foz do Iguaçu –, Otoni de Paula (MDB-RJ) avalia que o saldo da conversa foi “positivo”.

Ao Radar, o deputado disse que o gesto enfraqueceu a “narrativa da esquerda” de tentar responsabilizar Bolsonaro pela morte do petista e sinalizou quando deverá acontecer o encontro da dupla com o presidente, em Brasília.

“Por uma questão de agenda, ainda não foi marcado, mas deverá ser na próxima semana. Eles [Luiz e José Arruda] demonstraram que querem ir. Essa ligação e a pressão familiar acabou enfraquecendo o que a esquerda quer vender, como se o presidente fosse um propagador de assassinatos“, afirmou o parlamentar.

Otoni esteve no Paraná na última terça, onde intermediou a ligação de Bolsonaro com os irmãos, que se dizem simpatizantes ao presidente. Na conversa, ambos se queixaram do uso “político” que a “esquerda” está fazendo do caso.

— “Nada justifica, por mais que porventura tenha tido uma troca de palavras grosseiras, não justifica o cara botar a arma e… fazer o que ele fez”, disse Bolsonaro.

— “E nem justifica ele ter aparecido lá, presidente”, respondeu um dos irmãos.

— “A imprensa, obviamente, quase toda de esquerda, está quase que botando no meu colo a ação desse cara que atirou e não morreu. A esquerda politizou o negócio. Eu até falei hoje, que estão usando meu comportamento, dizendo que meu discurso leva a atos como esse”, prosseguiu Bolsonaro.