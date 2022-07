‘Esquerda politizou morte’, diz Bolsonaro a irmãos de petista — vídeo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou na tarde desta terça-feira por vídeochamada com os irmãos de Marcelo Arruda, petista assassinado em Foz do Iguaçu por um homem que se declarava bolsonarista e que gritava palavras de ordem a favor do presidente.

Luiz e José Arruda, que se dizem simpatizantes de Bolsonaro, queixaram-se da “esquerda” estar usando a morte do irmão de forma política, e lamentaram a ação do assassino. Ambos foram convidados para um encontro no Palácio do Planalto nesta quarta-feira.

— “Nada justifica, por mais que porventura tenha tido uma troca de palavras grosseiras, não justifica o cara botar a arma e… fazer o que ele fez”, disse Bolsonaro.

— “E nem justifica ele ter aparecido lá, presidente”, respondeu um dos irmãos.

— A imprensa, obviamente, quase toda de esquerda, está quase que botando no meu colo a ação desse cara que atirou e não morreu. A esquerda politizou o negócio. Eu até falei hoje, que estão usando meu comportamento, dizendo que meu discurso leva a atos como esse (…).