Bolsonaro telefona para família de petista assassinado em Foz do Iguaçu

Jair Bolsonaro telefonou nesta terça-feira para irmãos do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PT), Marcelo Arruda, assassinado no último domingo durante a sua festa de aniversário por um militante bolsonarista. O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) esteve no local do crime e transmitiu ao vivo pelas redes sociais um relato dos irmãos de Arruda, José e Luís.

Segundo Luís, durante uma chamada de vídeo, o presidente prestou solidariedade à família e lembrou do episódio em que ele próprio foi vítima de um atentado em 2018, na campanha presidencial que mais tarde sairia vitorioso.

“O presidente nos procurou, nos confortou e disse que ele também não é simpatizante desse tipo de agressão até porque ele já sentiu a dor de uma agressão covarde. Deve estar na mente do presidente que agressões covardes doem no peito, doem na alma e que só fazem mal para a sociedade e a convivência dos diferentes”, disse.