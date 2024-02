O que diz o Tribunal de Contas sobre irregularidades na SPObras

Giro VEJA - quinta, 22 de fevereiro

A posse de Dino no STF e o silêncio de Bolsonaro em depoimento

Indicado por Lula, Flavio Dino tomou posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira, 22, em solenidade comandada pelo presidente da Corte, Luis Roberto Barroso. A posse de Dino e o depoimento do ex-presidente Bolsonaro são destaques do Giro VEJA.