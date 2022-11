O próximo passo do União Brasil para apoiar Lula

Luciano Bivar saiu da reunião com Gleisi Hoffmann na noite desta quarta-feira, em Brasília, dizendo que a conversa foi boa e que o próximo passo para um eventual apoio do União Brasil ao governo Lula será discutir os espaços que o partido presidido por ele teria no Congresso na nova gestão.

O deputado federal pernambucano, que tenta convencer os correligionários a entrar na base do petista, orientou o líder da bancada do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, a procurar o líder do PT, Reginaldo Lopes, para dar prosseguimento às conversas. As tratativas já começaram, segundo o petista.

Quem falou com Bivar, ouviu que ele está confiante em um acordo. A eventual adesão do partido ao governo Lula daria ao presidente eleito maioria no Congresso e, em última instância, poderia até levar o cacique da legenda ao comando da Câmara, no lugar de Arthur Lira.