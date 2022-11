A conversa do presidente do União Brasil com Gleisi sobre aliança com Lula

O presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, chegou no fim da tarde desta quarta-feira ao CCBB, sede do gabinete de transição de Lula em Brasília, para conversar com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, sobre a possível aliança do partido com o novo governo.

“O União Brasil está muito orgânico, está muito unido”, disse o deputado federal reeleito por Pernambuco, na chegada ao local.

Questionado sobre quadros do partido contrários à aliança, como o ex-ministro Mendonça Filho, também eleito para a Câmara dos Deputados por Pernambuco, Bivar respondeu que “não existe lobo solitário” no União Brasil.

Ele comentou que estava vindo de uma reunião com “todos os líderes” da legenda e disse que “a gente quer fortalecer a democracia”. Entre os correligionários, o parlamentar citou o senador Davi Alcolumbre, o governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado, que apoiou o presidente Jair Bolsonaro nas eleições, o ex-prefeito de Salvador e secretário-geral do partido, ACM Neto, e o vice-presidente do União Brasil, Antônio de Rueda.

“Isso é que é importante, não é? A República não pode correr risco. Isso é que empresta União Brasil a qualquer poder nesse país que represente realmente a democracia”, acrescentou Bivar.

Indagado se é a ala bolsonarista da legenda que está impedindo a concretização da aliança com o governo Lula, ele respondeu que “não tem nada dificultando”.

“Nós temos que conversar, nós todos somos políticos, somos parlamentares. Precisamos saber o que é que a gente pode fazer pra ajudar a democracia”, declarou.

