O plano de Helder Barbalho para o vice de Castro e o MDB do Rio

Durante a COP-28, o governador do Pará, Helder Barbalho, fez um convite ao vice de Cláudio Castro, Thiago Pampolha, que também é secretário de Ambiente do Rio, para se juntar ao MDB. A filiação foi concretizada no último domingo, em um ato na sede do partido, em São Paulo.

O plano de Barbalho tem tudo a ver com 2026, quando o MDB vai tentar ter força para uma candidatura de sucessão a Lula, ou para emplacar o vice do petista, numa possível tentativa de reeleição. Dentro do partido, o governador do Pará e Simone Tebet seriam os quadros prováveis para as eleições presidenciais.

Para isso, o partido tem articulado nomes de fôlego nas disputas estaduais, como vice-governadores em estados em que o chefe do Executivo não poderá se eleger. Pampolha é um desses casos, que se repetem no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Pará e em Goiás, com os vices emedebistas: Gabriel Souza, Daniel Vilela, Hana Gahssan e Walter Alves.

Além desses prováveis candidatos em 2026, o MDB também tem o vice Geraldo Junior, na Bahia, Jade Romero, no Ceará, e Themistoles Filho, no Piauí. Nestes estados, porém, os governadores ainda poderão tentar a reeleição no próximo pleito.