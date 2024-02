Por que a filiação de vice-governador do Rio ao MDB será em São Paulo

Longe dos holofotes da política do Rio de Janeiro, o vice-governador do estado, Thiago Pampolha, vai se filiar ao MDB neste domingo, na sede do partido em São Paulo. Havia a possibilidade da filiação ser em Brasília, mas a capital paulista foi definida como local da cerimônia nesta quarta-feira.

A cerimônia discreta visa não acirrar os ânimos no Palácio Guanabara. Aliados de Cláudio Castro, filiado ao PL de Jair Bolsonaro, se mostram incomodados com a mudança de partido do vice para uma sigla com três ministérios no governo Lula.

O vice-governador saiu do União Brasil, do presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, que voltou a ter uma relação próxima com Castro, após brigas e um período turbulento no ano passado.

Apesar de não ser um ato festivo, a cerimônia deve contar com quadros importantes do MDB. O presidente nacional do partido, Baleia Rossi, e o governador do Pará, Helder Barbalho, já estão confirmados. O ex-presidente Michel Temer também foi convidado, mas ainda não respondeu se irá comparecer.

Do Rio, Leonardo Picciani, presidente do MDB carioca, Washington Reis, secretário estadual de Transportes, e o deputado Otoni de Paula, pré-candidato à Prefeitura, vão ao evento em São Paulo. Quem foi convidado, mas não deve aparecer é o governador Cláudio Castro.