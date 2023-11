‘O PL hoje está com Ricardo Nunes’, diz presidente do partido em SP

Presidente do PL municipal em São Paulo, o vereador Isac Félix reafirmou a aliança com o prefeito Ricardo Nunes. Segundo Isac, não há a mínima possibilidade de Ricardo Salles se candidatar pela legenda e disse que conhece Nunes pelos anos que relatou o Orçamento na Câmara Municipal.

“O PL hoje está com Ricardo Nunes”, afirmou Félix. “Houve uma conversa do Bolsonaro com o Salles por gratidão e lealdade. O PL não brigou com o Salles, ele que brigou com o PL”, acrescentou.

Além do PL, o arranjo político de Nunes conta com o PP e o Republicanos, partidos que tem ganhado força com a boa relação do prefeito com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), cujo chefe da Casa Civil, Arthur Lima é filiado ao Progressistas.