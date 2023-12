O gesto de Jilmar Tatto a Guilherme Boulos em SP

Crítico ao acordo do PT com Guilherme Boulos nas eleições municipais de São Paulo, o deputado Jilmar Tatto liderou uma ala do petismo que defendia candidatura própria do partido na capital paulista. Neste fim de semana, Tatto de um inidicativo de que os ventos mudaram e dividiu palanque com o deputado do PSOL em evento de pré-campanha.

Jilmar Tatto chegou a conversar com vereadores para montar estratégia e implementar a política de tarifa zero no transporte público durante a gestão de Ricardo Nunes, a articulação foi vista por apoiadores de Boulos como uma forma de ajudar o atual prefeito a construir uma marca que pudesse ser usada na campanha de 2024. Nunes deve testar o passe livre aos domingos no próximo ano.

Além disso, o grupo ligado à família Tatto fez, ao longo do ano, sinalizações que indicaram um racha do PT no município. A divisão ficou exposta durante a votação do projeto de Plano Diretor, em que parte da bancada petista votou com a gestão Nunes e outros vereadores fizeram oposição.

Neste sábado, o evento de campanha de Boulos foi em Guaianases, na Zona Leste de São Paulo. Quando Ricardo Nunes visitou a região em setembro, foi acompanhado pelo vereador do PT Senival Moura. Ao Radar, o petista disse que foi um encontro institucional com o prefeito em seu reduto eleitoral — o vereador também se fez presente na reunião com o deputado do PSOL.