O afago de vereador do PT a Ricardo Nunes na periferia de São Paulo

Pré-candidato à reeleição, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), visitou Guaianases nesta quinta-feira, na Zona Leste de São Paulo. O vereador do PT, Senival Moura, acompanhou Nunes nas agendas na região — inauguração de uma creche, visitas a conjuntos habitacionais em construção e outras obras.

Antes, Nunes tomou um café em uma padaria e sentou ao lado do petista. Segundo pessoas presentes no evento, eles trocaram cochichos e deram risadas durante a refeição, em clima de amizade e harmonia.

Ocorre que o PT de São Paulo declarou, no início de agosto, apoio oficial ao adversário de Nunes nas próximas eleições, o deputado Guilherme Boulos (PSOL). O evento contou com a presença de quadros históricos do PT, como o ex-deputado José Genoino, da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A aliança, no entanto, não foi bem vista por uma ala do petismo, liderada pelo deputado Jilmar Tatto. No fim do primeiro semestre, a votação do Plano Diretor na Câmara Municipal expôs um racha na bancada do partido.

Hélio Dourado, Luna Zarattini e João Ananias votaram contra o projeto, que tinha o apoio da Prefeitura. Alessandro Guedes, Arselino Tatto, Jair Tatto, Manoel Del Rio e Senival Moura votaram a favor.

