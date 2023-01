O entusiasmo da presidente do STJ com o governo Lula

Presidente do STJ, a ministra Maria Thereza de Assis Moura está visivelmente animada com o governo Lula.

Durante a posse do vice-presidente Geraldo Alckmin como chefe do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, na quarta-feira, ela abordou o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e disse ter comparecido a cinco cerimônias no dia anterior.

Com um sorrisão daqueles no rosto, Maria Thereza fez questão de desejar “muito sucesso” ao novo chefe das Forças Armadas.