Novo secretário de Direitos Humanos desgasta Leite no RS

O novo secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, Mateus Wesp, foi alvo de críticas da oposição por já ter apresentado propostas contrárias a políticas de igualdade de gênero. Ele foi vereador de Passo Fundo e, na última legislatura, líder da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa do RS.

Como deputado estadual, Wesp apresentou proposta contra o relatório para Análise da Violência Contra a População LGBTQIA +. A Associação Nacional de Travestis e Transexuais enviou ofício contrário à nomeação para o governador Eduardo Leite. O vereador de Porto Alegre Matheus Gomes ecoou o pronunciamento nas redes sociais.

O Brasil amarga por quatro anos o posto de país que mais mata a população LGBTQIA+ no mundo. E nosso estado necessita de ações efetivas e estruturais no combate as violações de direitos humanos sofridas pelas populações mais vulnerabilizadas. Wesp não nos representa! @AntraBrasil — Matheus Gomes (@matheuspggomes) January 12, 2023

A deputada estadual Luciana Genro lembrou que Wesp, quando vereador em Passo Fundo, apresentou projeto que vetou a palavra “gênero” nas escolas. “A nomeação de Mateus Wesp confirma que ser gay não faz de Eduardo Leite um defensor da causa LGBT”, atacou Luciana.

1. 🚨 GRAVE: Governador Eduardo Leite colocou na Secretaria de Direitos Humanos um ex-deputado com histórico de declarações e votações LGBTfóbicas. A nomeação de Mateus Wesp confirma que ser gay não faz de Eduardo Leite um defensor da causa LGBT. Segue o fio para saber mais! 🧶 pic.twitter.com/vXy1UqKCHV — Luciana Genro (@lucianagenro) January 6, 2023

Gay assumido ao público desde 2021, Eduardo Leite levou o namorado Thalis Bolzan a cerimônia de posse no último dia 1º. O adversário do tucano na disputa de segundo turno pelo governo gaúcho, Onyx Lorenzoni, chegou a mencionar em propaganda política que a sua candidatura era a única com uma “primeira-dama de verdade”.