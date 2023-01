A homenagem de Eduardo Leite ao namorado na posse no RS

Reeleito no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite tomou posse para o novo mandato há pouco e tratou de fazer uma homenagem ao namorado, Thalis Bolzan, que acompanha a cerimônia no Palácio Piratini.

“É com muita alegria que eu estou aqui, ao lado do Thalis, o meu amor, o meu carinho. Por quem, além de amor, tenho respeito e admiração pelo ser humano que é, pelo profissional de saúde que é, dedicado a crianças com câncer, a crianças especiais. O Rio Grande do Sul não tem uma primeira-dama, mas tem alguém que é de verdade, podem ter certeza”, disse Leite, sendo longamente aplaudido pelos presentes.