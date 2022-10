RS terá ‘uma primeira-dama de verdade’, diz Onyx em disputa contra Leite

Atualizado em 13 out 2022, 15h07 - Publicado em 13 out 2022, 15h01

Por Ramiro Brites

A orientação sexual do candidato à reeleição Eduardo Leite, ao Governo do Rio Grande do Sul, foi explorada na primeira propaganda eleitoral de rádio, no segundo turno das eleições. O ex-ministro de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, líder de votos no primeiro turno, fala que a sua candidatura possui uma “primeira-dama de verdade”.

“Eu tenho certeza que os gaúchos e as gaúchas entenderam que vão ter, se for da vontade de Deus e do povo gaúcho, um governador e uma primeira-dama de verdade, que são pessoas comuns e, que tem uma missão de servir e transformar a vida dos gaúchos para melhor”, disse Onyx na peça veiculada nas rádios nesta quinta.

A campanha de Eduardo Leite ainda avalia se irá se pronunciar sobre o assunto. No entanto, o candidato rebateu, nas redes sociais, outra insinuação homofóbica que tem aparecido nas ruas. Cartazes colados em postes, sem indicação de campanha, dizem que o estado “é alérgico a carne de viado e lactose”. A mensagem é concluída com a data do segundo turno.

“Eles plantam ódio e preconceito, a gente planta amor e esperança”, respondeu o candidato tucano no Twitter. “Aqui o ódio não vencerá. No dia 30, o Rio Grande vai falar mais alto”, completou na publicação.

Depois de fazer referência indireta a homossexualidade do advesário, Onyx atacou as pesquisas. Para o candidato, os institutos não acertaram os resultados de forma deliberada.

“Não tenho nenhuma dúvida que as pesquisas não erraram, elas mais uma vez, tentaram manipular os votos dos gaúchos”.