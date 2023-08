No hospital, Bolsonaro reclama de fake news sobre ‘mudança de sexo’

Giro VEJA - sexta, 25 de agosto

Zanin cai nas graças da bancada evangélica com voto sobre maconha

Alvo de críticas da esquerda — e caindo nas boas graças de parlamentares conservadores — o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin tem conquistado elogios após o posicionamento contra a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Depois de André Mendonça — o ministro “terrivelmente evangélico” indicado por Jair Bolsonaro –, a bancada evangélica já se diz “satisfeita” com a atuação do ex-advogado de Lula e afirma que o magistrado “faz muito bem para o Brasil”.