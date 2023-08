Bolsonaro admite ordem para espalhar fake news: ‘Mandei, qual o problema?’

Um dia após a divulgação de um relatório da PF que revelou mensagens de Jair Bolsonaro ao empresário Meyer Nigri com a orientação para que “repasse ao máximo” conteúdo repleto de fake news sobre o processo eleitoral brasileiro, o ex-presidente admitiu nesta quarta, em entrevista à Folha de S.Paulo, que mandou o texto — em junho do ano passado. Segundo o jornal, Bolsonaro também questionou “qual o problema?”.

“Eu mandei para o Meyer, qual o problema? O Barroso tinha falado no exterior, eu sempre fui um defensor do voto impresso”, disse o ex-presidente a um repórter da Folha, durante um voo de Brasília a São Paulo. A publicação informou que ele só respondeu a uma pergunta e não permitiu que sua fala fosse gravada.

A Polícia Federal encontrou no celular de Nigri mensagens enviadas por Bolsonaro que continham ataques a ministros do TSE e do STF. O material foi enviado logo em seguida pelo interlocutor ao grupo Empresários & Política no WhatsApp, cujos integrantes foram investigados por “ilícita defesa de um golpe de Estado”.

A descoberta consta de decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou o arquivamento da investigação sobre seis dos oito empresários bolsonaristas que foram alvo da apuração, iniciada em agosto do ano passado. Moraes atendeu ao pedido da PF para prorrogar o prazo da investigação sobre Nigri, por causa da sua relação com Bolsonaro, e Luciano Hang, uma vez que o dono da Havan se recusou a fornecer as senhas dos aparelhos apreendidos.

O relatório da PF aponta que um número identificado como “Pr Bolsonaro 8” enviou um vídeo no dia 26 de junho do ano passado, seguido da seguinte mensagem:

“- O ministro Barroso faz peregrinação no exterior sobre o atual processo eleitoral brasileiro, como sendo algo seguro e confiável. – O pior, mente sobre o que se tentou aprovar em 2021: o voto impresso ao lado da urna eletrônica, quando ele se reuniu com lideranças partidárias e o Voto Impresso foi derrotado. Isso chama-se INTERFERÊNCIA. – Todo esse desserviço à Democracia dos 3 ministros do TSE/STF faz somente aumentar a desconfiança de fraudes preparadas por ocasião das eleições. – O DataFolha infla os números de Lula para dar respaldo ao TSE por ocasião do anúncio do resultado eleitoral.

REPASSE AO MÁXIMO.”

