MP aciona polícia para investigar vereador que defendeu trabalho escravo

O governador Eduardo Leite anunciou na tarde desta quarta-feira que o Ministério Público do Rio Grande do Sul vai abrir dois inquéritos contra o vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, recém expulso do Patriota, após fala discriminatória sobre trabalhadores submetidos a regime análogo a escravidão na produção de vinho da Serra Gaúcha.

A abertura dos inquéritos foi solicitada pelo Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do RS, Marcelo Lemos Dornelles.

“Uma para investigação criminal e outra referente a dano moral coletivo pela ação discriminatória e preconceituosa desse vereador”, afirmou à Globo News, Eduardo Leite, que se recusa a citar o nome do parlamentar que já o insultou com ofensas homofóbicas.

“Ele arcará com as consequências por uma fala absurda, abjeta, nojenta, como eu disse, e que terá as devidas consequências no âmbito jurídico”, seguiu o governador.

Na semana passada, 207 trabalhadores foram resgatados pelo Ministério Público do Trabalho. O caso foi comentado por Fantinel com adjetivos xenofóbicos contra os trabalhadores explorados pela empresa terceirizada que prestava serviço às vinícolas Aurora, Salton e Garibaldi.