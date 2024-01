Movimentos sociais convocam atos no Rio e em SP para o 8 de janeiro

Enquanto eventos institucionais tomam conta das sedes dos Três Poderes em Brasília, depredadas há um ano, manifestações devem ocorrer nas maiores capitais do Brasil. Movimentos sociais têm convocado atos para as 17h da próxima segunda-feira.

No Rio, os manifestantes devem se encontrar na Cinelândia e, em São Paulo, a concentração será no vão do MASP, na Avenida Paulista. As manifestações visam “marcar a frustrada tentativa de golpe de Estado ocorrida em Brasília em 8 de janeiro”, diz nota do Sindicato dos Bancários do Rio.