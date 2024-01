Quem vai discursar no ato do 8 de janeiro no Congresso

Rebatizado de “Democracia Inabalada“, como mostrou o Radar na semana passada, o evento que será realizado no Salão Negro do Congresso para marcar o primeiro aniversário dos ataques de 8 de janeiro às sedes dos Três Poderes em Brasília, terá seis pronunciamentos, na próxima segunda-feira.

A primeira a falar, segundo o planejamento da cerimônia, será a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que representará as mulheres. Na sequência, haverá manifestações do ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, presidentes do TSE e do STF, respectivamente.

Os últimos três discursos serão dos presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, e da da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante o ato, haverá entrega simbólica de uma tapeçaria do Burle Marx, obra restaurada do Senado, e da réplica da Constituição, publicação recuperada do Supremo Tribunal Federal.