Moraes determina que PF ouça presidente em exercício do PTB

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta terça-feira que a Polícia Federal tome o depoimento da presidente em exercício do PTB, Graciela Nienov, em no máximo cinco dias.

A dirigente informou ao Supremo que o ex-presidente da sigla, Roberto Jefferson, e correligionários têm conduzido “movimentações espúrias” em grupos de conversas, “à revelia do estatuto do PTB e da atual presidente eleita”. Graciela também tem declarado que alguns membros da sigla tentam impedi-la de acessar a sede do partido, em Brasília.

Na decisão, Moraes ordena que a PF ouça a dirigente para que ela esclareça as informações prestadas na petição e a notícia de que “em áudios vazados de um grupo de mensagens com alguns dirigentes do partido”, a presidente do partido teria insinuado que teve “em janeiro deste ano um almoço” com o próprio ministro, como revelou o Radar na semana passada.

O cacique maior do partido, Roberto Jefferson, encarou a fala sobre o almoço com o magistrado como traição, já que Moraes, ou o “Xandão”, como ele chama o ministro, foi justamente o responsável por mandá-lo à prisão no inquérito que apura milícias digitais no STF.

O ministro também intimou a defesa de Roberto Jefferson para que se manifeste sobre as alegações de Graciela.