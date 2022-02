PTB racha e presidente diz que é impedida de acessar a sede do partido

No último final de semana, uma bomba caiu no colo da presidente do PTB, Graciela Nienov. Em áudios vazados de um grupo de mensagens com alguns dirigentes do partido, ela insinua que teria em janeiro deste ano um almoço com o ministro do Supremo Alexandre de Moraes.

O cacique maior do partido, Roberto Jefferson, encarou a fala como traição, já que Moraes, ou o “Xandão”, como ele chama o ministro, foi justamente o responsável por mandá-lo à prisão no inquérito que apura milícias digitais no STF.

Graciela ascendeu ao poder no partido com a prisão de Jefferson, que antes de entrar no cárcere, em agosto passado, indicou-a como sua sucessora política. A escolha desagradou a própria filha de Jefferson, a ex-deputada Cristiane Brasil, que rompeu com o pai.

Em novembro, Graciela foi eleita presidente do partido. Neste sábado, foi tornada pública sua participação em um suposto grupo secreto que reúne o tesoureiro do PTB, um deputado de Alagoas, a presidente do PTB Mulher, o presidente do partido no Sergipe e uma dirigente em Porto Alegre. Ali eles fariam críticas mais abertas a Jefferson.

Para Graciela, grupos fiéis ao cacique promovem uma campanha de difamação para forçar a sua saída da legenda. Em nota divulgada nesta terça, ela diz que foi impedida de acessar a sede do partido, em Brasília.

“A tentativa de alguns grupos de impedir a entrada da presidente nacional do PTB, Graciela Nienov, na sede do partido é uma violência contra uma mulher democraticamente eleita para o cargo. O uso da força física como método de ação política é deplorável. Também é inaceitável a campanha de difamação que vem sendo movida nos últimos dias para desestabilizar a gestão da nova direção do partido, eleita dentro das regras na convenção nacional, em novembro passado”, diz a nota.