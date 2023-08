Ministro do Turismo toma posse 20 dias depois de ser nomeado por Lula

Nomeado por Lula há 20 dias, o novo ministro do Turismo, Celso Sabino, vai finalmente tomar posse nesta quinta-feira, em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O evento está marcado para as 11h.

Como mostrou o Radar nesta quarta, a solenidade deverá reunir pelo menos 11 senadores e 109 deputados federais — Sabino se licenciou do mandato na Câmara para assumir o cargo no governo federal. E a cantora Fafá de Belém, conterrânea e amiga do ministro paraense, estará no Planalto especialmente para cantar o hino nacional.

Quadro do União Brasil, ele substituiu a deputada federal Daniela Carneiro, que pediu para sair do partido em abril, deflagrando uma crise com seus correligionários. Sua nomeação ocorreu no dia 14 de julho, após quase um mês de negociações do Planalto com integrantes da legenda.

