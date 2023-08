Posse de Sabino no Turismo terá Fafá de Belém e 120 parlamentares

Novo ministro do Turismo de Lula, Celso Sabino vai tomar posse formalmente no cargo nesta quinta, numa grande cerimônia no Palácio do Planalto.

A lista de autoridades confirmadas tem 11 senadores e 109 deputados.

A cantora Fafá de Belém, conterrânea de Sabino, estará no Planalto especialmente para cantar o hino nacional.

Virá para homenagear Sabino, que é seu amigo, e para exaltar a posse de um ministro do Pará.

Continua após a publicidade

Siga