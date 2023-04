Ministro de Minas e Energia desiste de viagem à China de última hora

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Confirmado na comitiva de Lula que embarcou rumo à China na manhã desta terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, desistiu de última hora da viagem.

A pasta informou que o ministro pediu ao presidente para permanecer no Brasil “para cumprir outras agendas no país e dar prosseguimento a ações em curso no ministério”.

Ele seria um dos nove ministros que acompanham Lula na visita oficial ao país asiático.

O MME informou que nenhum representante da pasta substituirá o ministro na comitiva presidencial, a despeito de os chineses terem feito pesados investimentos em energia elétrica e petróleo no Brasil nos últimos anos.

Silveira ou representantes dos ministérios também ficarão de fora da comitiva de Lula na viagem aos Emirados Árabes, que será feita na sequência da visita à China. Os árabes também têm interesse em investir no setor energético brasileiro.

Em novembro de 2021, a Petrobras, à época sob a gestão do governo de Jair Bolsonaro, concluiu a venda da refinaria Relam, na Bahia, ao Mubadala, o fundo soberano de Abu Dhabi. Como o Radar mostrou no início de março, Petroleiros querem que o MPF investigue suspeitas de irregularidades no processo.