Lula viaja para a China com 9 ministros, 5 governadores e 27 parlamentares

Começa na manhã desta terça-feira a viagem do presidente Lula e sua comitiva à China, que contará com nove ministros, cinco governadores, 19 deputados e oito senadores, além de um grupo de empresários. Cerca de 20 acordos bilaterais entre os dois países deverão ser assinados durante a visita.

O petista vai levar quase um quarto da sua equipe de auxiliares. São eles: Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e Juscelino Filho (Comunicações).

Dos chefes de Estados que acompanharão o presidente na China, três são do PT — Jerônimo Rodrigues (Bahia), Elmano de Freitas (Ceará) e Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte) —, um do PSB — Carlos Brandão (Maranhão) — e um do MDB — Helder Barbalho (Pará).

Veja a seguir os nomes do senadores que confirmaram presença na comitiva:

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado

(PSD-MG), presidente do Senado Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional

(MDB-AL), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional Eliziane Gama (PSD-GO), líder do Bloco Parlamentar Resistência Democrática (PSD, PT e PSB)

(PSD-GO), líder do Bloco Parlamentar Resistência Democrática (PSD, PT e PSB) Jaques Wagner (PT-BA), líder do Governo no Senado

(PT-BA), líder do Governo no Senado Confúcio Moura (MDB-RO), presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura

(MDB-RO), presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura Augusta Brito (PT-CE)

(PT-CE) Irajá Silvestre Filho (PSD-TO)

(PSD-TO) Jussara Lima (PSD-PI)

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi convidado por Lula, mas não viajará, por questões de saúde. Veja os 19 deputados que irão à China:

Júlio César (PSD-PI), terceiro-secretário da Câmara

(PSD-PI), terceiro-secretário da Câmara Fausto Pinato (PP-SP), presidente da Frente Parlamentar Brasil-China

(PP-SP), presidente da Frente Parlamentar Brasil-China Vander Loubet (PT-MS), vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil-China

(PT-MS), vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil-China Guttemberg Reis (MDB-RJ), vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil-China

(MDB-RJ), vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil-China Daniel Almeida (PCdoB-BA), vice-líder do governo no Congresso

(PCdoB-BA), vice-líder do governo no Congresso Maria Arraes (Solidariedade-PE), Vice-Líder do Governo na Câmara

(Solidariedade-PE), Vice-Líder do Governo na Câmara Jandira Feghali (PCdoB-RJ), líder do PCdoB

(PCdoB-RJ), líder do PCdoB Fábio Macedo (Podemos-MA), líder do Podemos

(Podemos-MA), líder do Podemos Neto Carletto (PP-BA), vice-líder do PP

(PP-BA), vice-líder do PP Pedro Campos (PSB-PE), vice-líder do PSB

(PSB-PE), vice-líder do PSB Tabata Amaral (PSB-SP), vice-líder do PSB

(PSB-SP), vice-líder do PSB André Janones (Avante-MG), vice-líder do Avante

(Avante-MG), vice-líder do Avante Bruno Farias (Avante-MG), presidente da Comissão de Administração e Serviço Público

(Avante-MG), presidente da Comissão de Administração e Serviço Público AJ Albuquerque (MDB-PE)

(MDB-PE) Heitor Schuch (PSB-RS)

(PSB-RS) Renildo Calheiros (PCdoB-PE)

(PCdoB-PE) Eduardo da Fonte (PP-PE)

(PP-PE) Lula da Fonte (PP-CE)

(PP-CE) Iza Arruda (MDB-PE)

As agendas da comitiva na China começam na quinta-feira, em Xangai, com a cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff no comando do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco de fomento dos BRICS, seguida de encontros com empresários. No dia seguinte, em Pequim, Lula terá reuniões com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji, com o primeiro-ministro Li Qiang e com o presidente Xi Jinping.

Antes de retornar ao Brasil, o presidente fará uma visita oficial a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, no sábado. A viagem estava prevista para o fim de março, mas foi adiada porque Lula contraiu uma pneumonia.