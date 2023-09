Ministério da Justiça recebe imagens de agressão à família de Moraes

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou há pouco que recebeu na manhã desta segunda-feira as imagens do circuito de segurança do aeroporto de Roma, que registraram a agressão à família do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no dia 14 de julho.

O material foi enviado pelas autoridades italianas à Secretaria Nacional de Justiça, responsável pelos pedidos de cooperação jurídica internacional, e será encaminhado nesta tarde à Polícia Federal.

O recebimento ocorre mais de 50 dias após a ocorrência, na qual o empresário Roberto Mantovani Filho, sua mulher, Andréia Munarão, e o genro do casal, Alex Zanatta, teriam hostilizado Moraes e o empresário teria agredido o filho do ministro. Eles foram alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos pela PF no dia 18 de julho.

