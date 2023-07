PF faz buscas contra casal investigado por agressão a Alexandre de Moraes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão, na tarde desta terça, em endereços do empresário Roberto Mantovani Filho, sua mulher, Andréia Munarão, e o genro do casal, Alex Zanatta.

Eles são investigados por terem supostamente agredido e xingado o ministro Alexandre de Moraes, do STF, no aeroporto internacional de Roma.

Os mandados são assinados pela presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, e ocorrem em dois endereços na região de Santa Bárbara do Oeste, em Piracicaba, no interior paulista.

As ordens judiciais estão sendo cumpridas no âmbito de investigação que apura os crimes de injúria, perseguição e desacato praticados contra ministro do STF.

