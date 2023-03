Lula quer remarcar viagem à China para 11 de abril

Depois de cancelar a viagem que faria à China no último fim de semana por conta de uma pneumonia, o presidente Lula quer remarcar a visita para o dia 11 de abril.

O petista indicou que pretende viajar na nova data durante reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na noite desta terça, quando renovou o convite para que ele integre a comitiva. Mas explicou que ainda precisa acertar com os chineses.

Segundo uma fonte do Itamaraty ouvida pelo Radar, essa é uma das possibilidades, mas o martelo ainda não foi batido. Os dois governos estão fazendo consultas e avaliando as agendas possíveis.

Depois de dar entrada no Hospital Sírio-Libanês de Brasília na quinta-feira passada e ser diagnosticado com uma “pneumonia leve”, Lula inicialmente adiou o início da viagem de sábado para domingo. No sábado, no entanto, a equipe médica da Presidência divulgou que o presidente contraiu uma “broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A” e recomendou que ele permanecesse no Brasil até que o ciclo de transmissão viral se encerrasse.

Em Pequim, Lula teria reuniões com o presidente Xi Jinping, com o premiê chinês, Li Qiang, e com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji, entre outros compromissos, até esta sexta-feira. Uma parte da comitiva brasileira já estava na China, composta pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e por empresários do agronegócio acompanhados.