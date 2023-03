Lula adia viagem à China

Luiz Inácio Lula da Silva não vai mais para a China neste domingo. O presidente foi internado na unidade de Brasília do Hospital Sírio Libanês na quinta-feira, e médicos recomendaram o adiamento da viagem. A informação foi confirmada pela secretaria de imprensa da Presidência da República, que salientou o desejo de remarcar o encontro com as autoridades chinesas.

Em Pequim, estavam marcadas reuniões do chefe do Estado brasileiro com o presidente Xi Jinping, com o premiê chinês, Li Qiang, e com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji. Uma comitiva brasileira já está na China. Boa parte composta por empresários do agronegócio acompanhados pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Inicialmente, a viagem do presidente estava agendada para este sábado, 26, mas foi remarcada para o dia seguinte, em função do quadro clínico apresentado por Lula. Nesta sexta, o presidente despachou com ministros do Palácio do Alvorada e se encontrou com o chefe da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sirio-Libanês – unidade Brasília, em 23/3/2023 com sintomas gripais. Após avaliação clínica, foi feito diagnóstico de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, sendo iniciado tratamento.

Após reavaliação no dia de hoje e, apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para China até que se encerre o ciclo de transmissão viral”, diz a nota assinada pela médica Ana Helena Germoglio, coordenadora-geral da equipe de Saúde da Presidência da República.