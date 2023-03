Mesmo com pneumonia, Lula comanda reunião com oito ministros, no Alvorada

Diagnosticado na noite desta quinta com uma “pneumonia leve”, segundo a Presidência, Lula adiou de sábado para domingo o embarque de sua viagem à China, mas vai comandar logo mais, às 15h desta sexta, uma reunião com oito de seus ministros e os três líderes do governo no Congresso.

Inicialmente previsto para ocorrer pela manhã, no Palácio do Planalto, o encontro chegou a ser cancelado, mas foi remarcado para o Palácio da Alvorada, onde o presidente está descansando desde que foi ao Hospital Sírio-Libanês de Brasília.

De acordo com a Secom, trata-se de uma reunião interna antes da viagem para Pequim e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, na qual Lula deve falar sobre assuntos gerais.

Participam da agenda os ministros Rui Costa (Casa Civil), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), Fernando Haddad (Fazenda), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), e Vinícius Carvalho (Controladoria-Geral da União), além dos líderes do governo no Congresso Nacional (Randolfe Rodrigues), no Senado (Jaques Wagner) e na Câmara dos Deputados (José Guimarães).