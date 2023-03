Com ‘pneumonia leve’, Lula adia viagem à China para domingo

O presidente Lula foi diagnosticado com uma “pneumonia leve” e, por conta disso, vai adiar o início da sua viagem à China para este domingo, informou há pouco o Palácio do Planalto. Inicialmente, a comitiva embarcaria rumo ao país asiático neste sábado.

Segundo a Presidência, ele está no Palácio da Alvorada, em Brasília, após realizar exames no Hospital Sírio Libanês, também na capital federal, na noite desta quinta. Os compromissos previstos para esta sexta foram cancelados. Lula teria duas reuniões com ministros e líderes do governo no Congresso.

Antes de ir ao hospital, o presidente, que tem 77 anos de idade, teve dois dias de agendas cheia, com longos deslocamentos, participando de diversos eventos em Santa Luzia (PB), Recife (PE), Itaguaí (RJ) e Rio de Janeiro.

No último compromisso na capital fluminense, na noite desta quinta, ele discursou por apenas um minuto e meio, pediu desculpas porque estava rouco e disse que precisava poupar a voz para falar com o presidente da China, Xi Jinping. Lula também se reuniu com o cantor Chris Martin, vocalista do Coldplay.

A previsão é que o presidente e sua comitiva fiquem em Pequim até a próxima sexta-feira, devem se dirigir a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a convite do presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan. A visita deve durar um dia.