O presente que Lula ganhou de Chris Martin, vocalista do Coldplay

O presidente Lula (PT) se encontrou com Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, que está no Rio para apresentação no próximo fim de semana. A banda britânica tem feito uma série de shows no Brasil, que vão até 28 de maio. No Twitter, Lula escreveu que a ONG Global Citizen também participou do encontro, no Rio, onde o presidente cumpriu agenda nesta quinta-feira, 23. Segundo Lula, os temas do encontro foram meio ambiente e proteção da Amazônia. Lula foi presenteado com um violão e brincou que não recebeu uma pulseira. A brincadeira se deu porque o acessório de LED distribuído aos fãs nos shows não tem sido devolvido, gerando pedidos do vocalista sempre ao término das apresentações.

E esse encontro com direito até a uma palhinha do meu amor @LulaOficial? #Coldplay pic.twitter.com/CFJCjI7PZE — Janja Lula Silva (@JanjaLula) March 23, 2023