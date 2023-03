Lula: “A guerra contra nós vai ser muito grande”

Depois de um dia intenso, em que fez declarações polêmicas sobre economia e contra o senador Sérgio Moro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou o microfone do Theatro Municipal do Rio de Janeiro – lotado de artistas e militantes na noite desta quinta-feira, 23 – para se desculpar porque precisava poupar a voz. Lula assinou, junto com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o novo decreto que garante subvenções de 1 bilhão de reais ao setor cultural. Ainda assim, o presidente procovou o antecessor, Jair Bolsonaro, no discurso de pouco mais de um minuto e meio:

– Estou rouco, peço desculpas porque sempre falo, mas tenho que embarcar para a China sábado de manhã e eu preciso estar com a garganta boa para conversar com (o presidente) Xi Jinping. Só quero dizer: que ninguém nunca mais ouse desmontar a cultura do povo brasileiro. Eu quero que vocês ajudem. A guerra em defesa da Cultura e contra nós vai ser muito grande. Vão dizer que a mamata voltou, que a farra voltou. Mas dessa vez vocês não devem ficar quietos, a gente não pode permitir que a pauta de costumes possa derrotar a política cultural deste país.

A ministra, em discurso mais longo, usou tom emocional para falar do que classificou como retomada da Cultura no país:

– O Ministério da Cultura voltou. Quem não valoriza a cultura, não valoriza a democracia. Aos que nos quiseram mortos, sobrevivemos.

